OVO SU TERORISTI KOJI SU IZVELI MASAKR U MOSKVI Objavljene fotografije ubica: Nameravali su da pređu granicu sa Ukrajinom

FSB je uhapsila četvoricu terorista koji su izveli napad na Krokus siti Hol u Moskvi i još sedam osoba, saopštila je u danas pres služba Kremlja, prenosi Interfaks.

Kako se navodi u toku je rad na identifikaciji saučesnika terorista.

Ruski medij Baza, koji ima bliske kontakte sa organima za sprovođenje zakona, objavio je slike četvorice osumnjičenih, svi iz bivše sovjetske republike Tadžikistan, koja se graniči sa Avganistanom.

Imenovani su: Mahmadrasul Nasridinov, 37, Rivozidin Ismonov, 51, Šohindžon Safolzoda, 21 i Rustam Nazarov, 29. Nejasno je ko je od ove četvorice priveden.

