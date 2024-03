OGLASIO SE MUP RUSIJE: Evo šta su rekli o osumnjičenima za teroristički napad u Moskvi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske Federacije saopštilo je danas da su svi privedeni u slučaju smrtonosnog napada u dvorani Krokus stranci, ne navodeći čiji su državljani.

Iz video snimka dela saslušanja poznato je kako izgledaju tri od četiri napadača, a poznata su i četiri imena - Faridun Šamsudin, Abdulo, Muhamed (prezimena nisu navedena) i Radžab Alizadeh, prenosi RIA Novosti.

Svi zatvorenici slabo govore ruski

Svi pritvorenici na objavljenom video snimku izuzetno slabo govore ruski (ili se pretvaraju da slabo govore), a jedan od njih komunicira sa operativcima preko prevodioca na tadžičkom, navodi ruska agencija.

Sudeći po izjavi uhapšenog Fariduna Šamsudina, teroristički napad je izveden "za novac".

U napadu ubijeno 133 ljudi

U napadu izvršenom u dvorani Krokus, jednom od najgorih terorističkih napada u modernoj istoriji Rusije, ubijeno je 133 ljudi, uz veliki broj ranjenih, saopšteno je ranije danas iz ruskog Istražnog komiteta.

Akcija naoružane grupe je bila dobro pripremljena i osmišljena kako bi broj žrtava bio što veći, preneli su ruski mediji.

Najgori teroristički napad u modernoj RusijiPodsetimo, u najgorem terorističkom napadu u modernoj istoriji Rusije, prema poslednjim informacijama, ubijeno je najmanje 115, a povređeno više od 100 osoba.

U Moskvi je danas saopšteno da je u vezi sa napadom uhapšeno 11 osoba, uključujući četvoro direktno umešanih u napad.

Šta se vidi na snimkuNa snimku se vidi navodni osumnjičeni na zemlji, sa rukama vezanim u lisicama, na kojem ga agenti FSB-a pitaju "kad je došao iz Turske i šta je radio u Turskoj". Snimak je objavila glavna ruska propagandna televizija RT.

- Moj pasoš je istekao, tamo (u Turskoj) su završeni dokumenti. Ovde sam prešao granicu - rekao je osumnjičeni.

Na objavljenom snimku osumnjičeni je rekao svoje ime koje zvuči kao Faridun Šamsudin, kao i datum rodjenja - 17. septembar 1998. godine, navodi RIA Novosti.

Pitali su ga šta je radio u koncertnoj dvorani gde se desio teroristički napad.

- Pucao sam na ljude - odgovorio je, a kada su ga pitali zašto je to uradio rekao je "za novac".

- Dobio sam 500.000 rubalja, dobio sam samo polovinu novca. Prebačeno je na moju karticu - rekao je na snimku.

- Poslali su mi poruku na Telegramu, ne znam ko - kaže.

Terorista je tokom ispitivanja rekao da se odlučio na ovaj korak nakon razgovora sa pomoćnikom nekog propovednika, kojeg je slušao, a ponudu za napad dobio je pre otprilike mesec dana.

Naručioci su mu, kako kaže, poslali lokaciju na kojoj je trebalo da bude izveden napad i zahtevali od njega da ubija ljude.

Snimak objavila glavna ruska propagandistkinjaOsumnjičeni je rekao da je pucao u ljude za novac, navodi se na snimku ispitivanja, koji je objavila glavna urednica Margarita Simonjan.

Simonjanova je izjavila da su ruske vlasti već utvrdile ko je učestvovao u terorističkom napadu u Moskvi, ali se njihova imena ne objavljuju da ne bi uticali na istragu. Međutim, ruski medij "Baza", objavio je fotografije i imena osumnjičenih.

Simonjan optužuje UkrajincePrema njenim rečima, lica koja su učestvovala u napadu uopšte nisu pripadnici terorističke organizacije "Islamska država", već da su u pitanju Ukrajinci.

- Nije u pitanju "Islamska država". To su Ukrajinci. I to što su još juče, pre nego što su ove osobe uhapšene, zapadne specijalne službe tvrdile da su napadači iz "Islamske države", to ih je upravo i odalo - rekla je Simonjanova.

Prema njenim rečima, sad je i postalo jasno zbog čega su još juče američki mediji jednoglasno preneli informaciju da je organizator napada "Islamska država".

- Zato što to nije Islamska država. Ova lica su izabrana kako bi ubedili svetsku glupavu javnost da je u pitanju "Islamska država - napisala je Simonjanova.

Sinoć je ukrajinska vojna obaveštajna služba tvrdila da je teroristički napad planirana operacija Moskve, kako bi okrivila Ukrajinu – eskalirala rat – i dobila podršku za mobilizaciju (nevoljnog) stanovništva za borbu.

