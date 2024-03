U petak uveče, koncertna dvorana u Moskvi postala je poprište strašnog masakra u kojem je, prema poslednjim informacijama, izgubilo živote 143 ljudi. Jedna od preživelih, koja je zadobila teške povrede i završila u bolnici, podelila je svoje užasno iskustvo sa svetom.

Napad i panična reakcija

"Videli su nas. Jedan od njih je otrčao pozadi i počeo da puca na ljude. Ja sam legla na pod i pravila sam se mrtva. Krvarila sam ubrzo. Devojka koja je ležala pored mene je bila mrtva", ispričala je žena za "Russia Today", opisujući brutalni napad i smrtonosne posledice koje je ostavio za sobom. Napadači nisu prezali ni od čega, čak su pucali i na tela koja su već ležala na podu, dodatno unoseći haos i strah među prisutne.

Očajnička borba za preživljavanje

Kako je situacija postajala sve beznadežnija, požar je izbio, a napadači su pokušali da iskoriste vatru kako bi pobili preostale ljude u dvorani.

"Zatvorili su glavna vrata, ali verovatno nisu mogli da ih zaključaju. Ležala sam na podu blizu vrata, jedva sam disala. Nakon nekog vremena, puzala sam i izašla iz dvorane. To je trajalo oko tri do četiri minuta. Nakon toga sam puzala do izlaza i izašla sam kada sam videla da je bezbedno", ispričala je hrabra žena koja je preživela ovu noćnu moru.

Hapšenje napadača

Nakon što su napadači izazvali haos i smrt u dvorani, usledila je policijska potera koja je dovela do hapšenja napadača blizu granice sa Ukrajinom. Dvojica su uhapšena nakon potere automobilom, dok su druga dvojica uhvaćena u šumi. Ova brza i odlučna akcija policije omogućila je da odgovorni za ovaj strašan zločin budu privedeni pravdi.

Ovaj stravičan događaj će zauvek ostati duboko urezan u sećanju svih onih koji su bili prisutni, ali takođe će služiti kao podsetnik na hrabrost i odlučnost ljudi da se suprotstave zlu i da prežive čak i najstrašnije situacije.