PUSTOŠ, STRAVA I UŽAS! Objavljen strašan snimak drona iz Moskve (VIDEO)

Pustoš, strava i užas - to su reči kojima može da se opiše ono što je ostalo od koncenrtne dvorane "Krokus siti hol" nakon jučerašnjeg pakla tokom terorističkog napada u Moskvi.

Nakon stravične, neprekidne pucnjave i snimaka ljudi koji beže po hodnicima dvorane i centra, usledio je podmetnuti požar koji je haotičnu situaciju učinio još težom, pa je osim zbrinjavanja ranjenih i potrage za teroristima moralo da se pristupi i gašenju plamena i spasavanju ljudi koji su preživeli pucnjavu, ali su ostali zarobljeni u zgradi.

Snimak iz vazduha onoga što je od velelpnog kompleksa ostalo je zapanjujuć. Na mestu požara ostala je ogromna rupa. Oni koji su se sinoć našli na ovom mestu preživelis u pravi pakao.Na snimku se vidi i da su vatrogasne ekipe i dalje tokom današnjeg dana dežurale ispred centra.

Russian media publish footage of Crocus City Hall filmed from the air. In place of the stage there is now a huge crater, piles of metal and burnt plastic.



