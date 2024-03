ISLAMSKA DRŽAVA OBJAVILA SNIMAK NAPADA U MOSKVI! HOROR IZ PRVOG LICA: Noževima klali ranjene ljude , pucali u njih iz blizine (VIDEO)

Islamska država je objavila snimak koji prikazuje iz prvog lica teroristički napad i pokolj u hali Krokus u Moskvi.

Na snimku koji traje minut i po vide se teroristi koji iz automatskog oružja otvaraju vatru po civilima.

U jednom trenutku je prikazan i džihadista koji više puta nožem prelazi preko grla ranjenog civila, koji leži na zemlji.

Snimak, koji se munjevitom brzinom raširio po društvenim mrežama, je najverovatnije prvobitno objavila agencija Amak, "zvanični medij" terorista Islamske države.

Video materijal ispod je skraćen, i na njemu nisu prikazani najkrvaviji momenti napada.

Važno je napomenuti i da su na originalnom snimku lica napadača bila zamućena.

FSB je u petak uveče izvestio da je do pucnjave i požara došlo pre koncerta u hali Krokus u Krasnogorsku kod Moskve.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.



The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I've removed those parts.



These terrorist bastards deserve the most painful torture possible... pic.twitter.com/zzId9XHB2r