DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA DEČAKA IZ KINE: Vršnjaci ga UNAKAZILI zbog sitnog NOVCA, a jedan detalj u istrazi BUNI SVE!

Veruje se da je zločin unapred planiran, jer su deca navodno dan pre ubistva drugu iskopali grob!

Policija u Kini istražuje brutalno ubistvo 13-godišnjeg dečaka Vanga Zija kojeg su, kako se sumnja, ubila trojica drugova iz razreda, a nakon što su mu ukrali oko 190 juana (oko 2.800 dinara).

Mali Vang ubijen je 10. marta, a njegovog beživotno telo pronađeno je zakopano u jednom napuštenom stakleniku, unakaženo do neprepoznatljivosti. Policija je trojicu osumnjičenih, od kojih nijedan nema 14 godina, uhapsila dan kasnije. Međutim, sada kruže teorije da su deca imala starijeg saučesnika.

Tokom istrage je otkriveno da je grob za nesrećnog Vanga iskopan dan pre nego što je ubijen. Međutim, otac ubijenog dečaka je pre nekoliko dana otišao do mesta gde je pronađeno telo njegovog sina i sa još dvojicom muškaraca je pokušao da iskopa rupu. Istakao je da je to bilo veoma teško jer je zemlja pretvrda, te je upitao policiju kako su dečaci to uspeli da urade, ako to ne mogu trojica odraslih muškaraca.

Njegovu priču potvrdili su i meštani sela gde je ubijeni živeo, ali policija navodi da su spekulacije o postojanju starijeg saučesnika neosnovane, te da je dečak bio zakopan u rupi dubokoj svega 56 centimetara.

Kako navodi izvor iz istrage, osumnjičeni dečaci su u napušteni staklenik otišli 9. marta, kada su započeli kopanje rake, da bi posao dovršili 10. marta kada su počinili zločin.

Dečak imao stravične povrede

Telo malog Vanga preneto je na obdukciju, a advokat dečakove porodice je rekao da je dečak imao brojne strašne povrede po licu, vratu, leđima i rukama. Navodno su dečaku oštrim predmetima naneli i posekotine, ali i ubode duboke po osam centimetara.

Obdukcijom je ustanovljeno da je Vang dobio više udaraca tupim predmetom u predelu glave.

"Detetu su oči bile zakovrnute, samo su se beonjače videle", naveo je izvor iz istrage za kineske medije.

Očekuje se da će rezultati obdukcije biti zvanično saopšteni za 15 dana.

Osumnjičeni dečaci se nalaze u pritvoru i u ovom trenutku nije jasno da li će i kako odgovarati za ovaj zločin.

Iako se veruje da je motiv ubistva koristoljublje, s obzirom na to da su osumnjičeni od ubijenog uzeli novac, dokazi govore da se tu krije nešto mnogo dublje...

Druga deca iz razreda tvrde da su osumnjičeni duže vreme maltertirali Vanga.

"Kada bi on išao u toalet, nekoliko puta su ga zaključali u šupi tokom odmora", ispričalo je dete koje je sa Vangom išlo u razred.