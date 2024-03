Sestri zabio makaze u glavu jer nije htela da se igra s njim: Dečak (4) se pretvarao da je lik iz TV serije

Četvorogodišnji dečak teško je povredio sestru Nong (10), nakon svađe u porodičnoj kući na Tajlandu.

Devojčica nije htela da se igra s njim, pa je uzeo makaze i zabio ih u njenu glavu, prenosi Metro.

U kući se nalazio i njihov deda, Jarun R. (50), koji je začuo vrisku i plač.

“Dotrčao sam u sobu i video da joj makaze vire iz glave. Pokušao sam da ih izvadim, ali su bile zaglavljene”, preneli su dedine reči lokalni mediji.

Nesrećna devojčica je prevezena u bolnicu, a lekari su uspeli da izvade makaze iz njene glave.

