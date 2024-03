SNIMLJEN TRENUTAK UŽASA! Novi detalji RUŠENJA MOSTA u Baltimoru: Dve osobe izvučene iz REKE, jedna u TEŠKOM stanju!

Za sada se ne zna tačno koliko je ljudi upalo u vodu nakon rušenja mosta, a brojke idu od sedam do čak 20!

Dve osobe izvučene su iz vode nakon rušenja mosta u Baltimoru, rekao je šef vatrogasaca Džejms Volas.

On je rekao da je jedna osoba u teškom stanju, dok druga nije ozbiljno povređena.

"Jedna osoba je odbila uslugu i odbila prevoz, u suštini ta osoba nije povređena. Međutim, postojala je još jedna osoba koja je prevezena u lokalni centar za traumatologiju koja je u veoma teškom stanju", objasnio je on.

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse⁰

📌#Baltimore | #Maryland



Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/wvOTOVbvHE