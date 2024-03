Šef FSB: Amerika, Britanija i Ukrajina stoje iza terorističkog napada u Moskvi!

Ukrajinska služba je povezana sa terorističkim napadom na "Krokus siti" kod Moskve, a zajedno sa njom iza napada stoje još i SAD i Velika Britanija, rekao je danas šef ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandar Bortnjikov u intervjuu novinaru Pavlu Zarubinu.

- Smatramo da su akciju pripremali sami radikalni islamisti, a naravno da su tome doprinele zapadne obaveštajne službe, dok su ukrajinske obaveštajne službe direktno povezane sa tim - istakao je Bortnjikov.

On je naveo da su u Ukrajini očekivali teroriste koji su izveli teroristički napad na „Krokus siti hol“.

- Banditi su nameravali da pređu preko granice. Upravo na teritoriju Ukrajine. Prema našim preliminarnim operativnim informacijama, tamo su ih očekivali - objasnio je Bortnikov.

Kako je naveo, iza terorističkog napada na „Krokus siti hol“ stoje SAD, Velika Britanija i Ukrajina.

- Mislimo da je to tako. U svakom slučaju, sada govorimo o činjenicama koje imamo. To je uopštena informacija, mada već imamo određene konkretnije podatke - rekao je on, odgovarajući na pitanje da li iza terorističkog napada stoje Vašington, London i Kijev.

Iz FSB-a još poručuju da Moskva za sada ne zna ko je naručio teroristički napad, ali zna ko je vrbovao ljude, i ko je organizovao operaciju.

Dodaje se i da je informacija koju je ambasada SAD uputila da se u zemlji priprema teroristički napad bila opšteg karaktera, na šta je, kako kaže šef FSB-a, Moskva odreagovala.

Prema rečima šefa FSB, teroriste su u Ukrajini hteli da dočekaju kao heroje.

- Nameravali su da odu. I odaću vam malu tajnu: sa druge strane su želeli da ih dočekaju kao heroje. Videćemo do čega će dovesti izjave nitkova koji su pod istragom - naglasio je Bortnikov.

Bortnikov smatra da Ukrajina pokušava da dokaže svoju vrednost.

- Šta treba da se uradi da bi se dokazala svoja vrednost? Potrebno je vršiti diverzantske i terorističke akte u pozadini, na šta i cilja rukovodstvo ukrajinskih obaveštajnih službi i britanskih obaveštajnih službi. O tome su više puta govorile i američke obaveštajne službe - rekao je on.

On je napomenuo da u javnom prostoru postoji ogromna količina informacija koje „ukazuju da Zapad i Ukrajina nastoje da nanesu veću štetu našoj zemlji“.

- To su napadi dronovima, to su napadi bespilotnih čamaca na moru, to je ulazak diverzantskih grupa i terorističkih struktura na našu teritoriju - zaključio je direktor FSB.

Bortnikov je ocenio da i dalje u Rusiji postoji teroristička pretnja.

- Vidite šta se dešava u Belgorodskoj oblasti, Brjanskoj, Kurskoj, to su pogranične (oblasti). Vidite šta se dešavalo i dešava na teritoriji drugih naših oblasti kada smo otkrivali i sprečavali terorističke akte koje je organizovala vojno-obaveštajna služba i Služba bezbednosti Ukrajine - istakao je on.

pročitajte još HITAN NALOG ZA HAPŠENJE: Rusija traži šefa SBU zbog terorizma

Takođe je naveo da Službu bezbednosti Ukrajine (SBU) treba označiti kao terorističku organizaciju.

Bortnikov je dodao da se FSB sa partnerskim obaveštajnim službama prijateljskih država bavi identifikacijom svih učesnika napada.

- Sada se dosta radi na tome da se u daljem operativno-istražnom radu identifikuju svi učesnici ovog masakra, kako ovde u zemlji, tako i, naravno, u inostranstvu, što se i radi. I sve naše operativne jedinice se aktivno time bave, uključujući i partnerske obaveštajne službe prijateljskih država - dodao je Bortnikov.

Bortnikov je istakao da direktor Glavne obaveštajne uprave Ukrajine (GUR) Kiril Budanov predstavlja legitimnu metu ruskih snaga, kao i svi koji čine zločine protiv Rusije.

Na pitanje novinara zašto su Budanov i njegove kolege „još uvek živi“, direktor FSB je odgovorio:

- Sve je pred nama.