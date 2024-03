UDARNO! RUSI SLOMILI TERORISTE: Otkrivaju ko je naredio napad - Svi tragovi ukazuju na jedno...

Prve informacije dobijene od uhapšenih u slučaju terorističkog napada u Krokus siti holu potvrđuju ukrajinski trag, rekao je direktor FSB Aleksandar Bortnikov.

- Prve informacije koje smo dobili od uhapšenih to potvrđuju. Stoga ćemo nastaviti da utvrđujemo informacije koje bi trebalo da nam pokažu da li je prisustvo i učešće ukrajinske strane stvarno ili ne. U svakom slučaju, za sada ima razloga da se kaže da je to upravo tako - rekao je on u intervjuu televiziji Rusija 24.

Naglasio je da islamisti sami nisu mogli da pripreme teroristički napad, „naravno da su im pomogli”.

Kako je Bortnikov ranije u utorak pojasnio, naručilac još nije identifikovan, ali FSB vidi ko je organizovao napad i regrutovao počinioce, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, teroristički napad je bio od koristi zapadnim obaveštajnim službama i Ukrajini kako bi destabilizovao situaciju u Rusiji i posejao paniku u društvu.

