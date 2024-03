PAS TOKOM IGRE NANJUŠIO NEŠTO U DVORIŠTU - Zbog onoga što je pronađeno EVAKUISAN CEO KOMŠILUK (FOTO)

Čovek sa Floride je prošle nedelje doživeo najveći šok u životu kada je porodični psić prešao od psa sa kosti u psa sa bombom nakon što je pronašao komad neeksplodiranih vojnih sredstava u dvorištu.

Lokalna policija je saopštila da se Metju Sims igrao sa svojim štenetom - po imenu Beba - u svom dvorištu u 15. ulici u Džeksonvilu u sredu kada je radoznali pas počeo da kopa u blizini ograde, navodi FOKS 30.

Sims je prišao da se uveri da ono ne pokupi ništa što nije trebalo - i tada je primetio da nešto viri iz zemlje.

„Nisam mogao da prepoznam šta je dok nisam počeo da ga izvlačim“, rekao je Sims mreži. „Kada sam ga izvukao napola, pomislio sam, 'Znam šta je ovo, sada ću nežno da spustim ovo nazad'.”

Beba je otkrila mali komad vojnog oružja dug oko metar i težak oko 4 kilograma, rekao je vlasnik kuće.

Činilo se da je neko vreme bio zakopan, na osnovu zarđalog metala predmeta koji se raspada, prema policijskom izveštaju.

„U redu, da li je ovo aktivno?“ Sims je rekao sebi kada je otkrio mali komadić nalik bombi ispod oko šest inča zemlje. "Uspaničiš se, pa padneš."

Dog digs up piece of ancient bomb in Florida backyard https://t.co/m8CkcMiVZE