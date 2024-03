NEZAPAMĆENA OLUJA ZAHVATILA ŠPANIJU - Talasi visine OSAM METARA ostavili pustoš, četiri osobe poginule (FOTO)

Četiri osobe su poginule u oluji Nelson koja je izazvala jake pljuskove širom Španije, saopštili su zvaničnici.

Utopili su se u moru dok je oluja izazvala pustoš širom zemlje.

Muškarac (32) koji je pokušao da spase šesnaestogodišnjeg dečaka koji je pao u more u severoistočnom regionu Taragone uhvaćen je u ogromnim talasima i obojica su umrla.

U severnoj Asturiji, britanski turista i žena pali su u more i utopili se u talasima visokim do 8 metara.

