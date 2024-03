TALAČKA KRIZA U HOLANDIJI: Više osoba već 5 sati zarobljeno u lokalnom baru! OTMIČAR TVRDI DA JE OPASAN EKSPLOZIVOM (VIDEO)

Nekoliko stotina građana malog holandskog grada Ede evakuisano je zbog talačke krize u lokalnom baru.

U gradiću, koji je nalazi stotinak kilometara od Amsterdama, primećeno je veliko prisustvo policije i timova za uklanjanje bombi nakon što je otmičar oko 5 sati u subotu uzeo više gostiju jednog bara za taoce.

#BREAKING : Netherlands: Police have surrounded the cafe in Ede, where a suspect is holding hostages. (Via - AsgardIntel) #Ede #Netherlands #hostage #suspect #crimenews #bar #news pic.twitter.com/kQMb2SLUAk

Mediji navode da otmičar tvrdi da ima eksploziv.

⚡️Hostage Situation in Netherlands - Bomb Squad Deployed



A masked individual has reportedly taken five hostages in a cafe or bar in the central town of Ede.



Video circulating online shows police using a robot to investigate the scene, with the suspect allegedly claiming to have… pic.twitter.com/HoxbChw0M3