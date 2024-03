DRAMA ISPRED BAKINGEMSKE PALATE - Dežurne i hitne službe odmah reagovale (FOTO)

Područje je ograđeno nakon što su hitne službe ugasile vatru

Električni tricikl zapalio se dok je bio parkiran ispred Bakingemske palate, javlja The Telegraph.

Slike prikazuju dimljeni ostaci onoga što izgleda kao e-tricikl i njegov ram. Pretpostavlja se da je tricikl korišćen kao rikša.

Veruje se da je baterija vozila spontano eksplodirala dok je tricikl bio parkiran na ulici.

Portparol Metropolitanske policije rekao je za The Telegraph da se veruje da požar nije sumnjiv ili namerno izazvan.

Hitne službe su stigle na lice mesta i ugasile ono što je ostalo od požara.

Vatrogasci iz Londona pozvani su u 12.44 časova u subotu. Nije bilo prijavljenih povreda, a incident je završen do 13.02 časova. Ostatci vozila uklonjeni su i odvezeni kamionom.

Policija je ogradila ugljenisane ostatke pored pešačkog prelaza.

Pretpostavlja se da je baterija uklonjena sa lica mesta pre ostatka olupine kako bi se bezbedno skladištila u vodi.

Pedicab explodes in ball of flames outside Buckingham Palace as emergency services are called https://t.co/GIF31a4osU pic.twitter.com/Dg1sHM999F