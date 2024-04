DRAMA U ATLANTI - Automobilom se zabio u ogradu zgrade FBI, pa pokušao da upadne unutra (VIDEO)

Prava drama odigrala se u Atlanti gde je nepoznata osoba danas pokušala vozilom da probije ogradu zgrade FBI.

Iz biroa su rekli za Fox News da je automobil udario u kapiju gde ulaze zaposleni, te da je vozač pokušao potom da uđe unutra. Sve se odigralo oko 15 časova po lokalnom vremenu.

🚨#BREAKING CAR RAMS FBI GATE IN ATLANTA



A man has been arrested by FBI agents after he rammed his vehicle into the compound gate before attempting to enter the building. The motive is currently unknown



Source: Fox News pic.twitter.com/SsxbUieKZv