UBIJENO DETE (12) U PUCNJAVI U FINSKOJ: Osumnjičeni koristio pištolj koji pripada rođaku

Jedan učenik je poginuo u pucnjavi koja se dogodila u školi u Finskoj, a dvojica su teško povređena.

Osumnjičeni je uhapšen.

I osumnjičeni, i povređeni i poginuli imaju 12 godina.

Šef policije je izrazio saučešće prema porodici žrtve.

Prema rečima istražnih organa, svi su učenici šestog razreda iste škole.

Osumnjičeni još nije saslušan. Kako je saopštila policija, motiv pucnjave će biti jasan u narednim satima.

A shooting incident has been reported at a school near Helsinki, Finnish police said https://t.co/aPHetrNAEq