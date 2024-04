HOROR U FRANCUSKOJ - Devojčica (13) UMRLA NAKON SILOVANJA! Danima bila u komi posle napada

Devojčica Šenon (13) iz Francuske umrla je od zadobijenih povreda 20 dana nakon što je silovana u mestu Rantinji.

Šenon, učenica iz Kofrija, napadnuta je 6. marta u nekoliko kilometara udaljenom gradu Rantinji.

"Zbog povreda zadobijenih u napadu, žrtva je hospitalizovana u teškom stanju, sa povredama opasnim po život. Umrla je 27. marta u bolnici. Naređena je obdukcija koja će otkriti uzrok smrti", potvrdio je javni tužilac za francuske medije.

Nakon silovanja Šenon je odvedena u bolnicu zbog srčanog zastoja, obilno je krvarila i sa teškim povredama stomaka - i bila je u komi skoro tri nedelje pre nego što je umrla.

Policija je uhapsila troje ljudi osumnjičenih za napad. Navodni počinilac silovanja, mladić od 19 godina, navodno je delovao uz saučesništvo 18-godišnjeg prijatelja i maloletne tinejdžerke, prenosi Le Parisien.

"Navodnom silovatelju određen je pritvor. Dvoje saoptuženih, osumnjičenih za dobrovoljno uzdržavanje od sprečavanja zločina, ostavljeni su na slobodi, pri čemu je odrasla osoba stavljena pod sudski nadzor, a maloletnoj je određena privremena sudska vaspitna mera. Niko nema krivični dosije", potvrđuje tužilac.

Činjenica da je Šenon umrla daje preokret optužbama protiv troje optuženih, posebno za navodnog napadača.

Sada se ovaj slučaj vodi pod krivičnom kvalifikacijom "silovanje koje je dovelo do smrti žrtve". Sada je to ubistvo, a za ovo delo zaprećena je kazna zatvora do 30 godina.

Istražitelji sada pokušavaju da ustanove šta se desilo 6. marta u Rantinjiju.

Porodica preminule devojčice je očajna.

"Verujem u pravdu i pustiću policiju da radi svoj posao. Želimo da znamo istinu o ovoj tragediji", rekla je majka devojčice.