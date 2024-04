TRAGEDIJA POTRESA FRANCUSKU! Odeća malog Emila nađena 150 metara od mesta gde je ostavljeno telo: Poznati rezultati obdukcije

Tokom vikenda je stigla potresna vest iz Francuske, nakon što je potvrđeno da je dečak Emil (2), koji je nestao u julu prošle godine, pronađen mrtav.

Tužilac Žan-Luk Blašon je danas saopštio da je su odeća i obuća dečaka pronađeni 150 metara od mesta na kom je planinarka uočila delove nejgovog tela.

"Nađeni su majica, pantalone i cipele. Nisu bili na istom mestu, već razbacani na nekoliko metara udaljenosti", saopštio je tužilac koji vodi ovaj slučaj.

On je zatim rekao da postoji šansa da su divlje životinje možda rasule dečakovo telo i da bi oni mogi da budu odgovorni za ugrize i prelome koji su obdukcijom uočeni na telu malog Emila.

Tužilac kaže da postoji šansa da je dečakova lobanja oštećena tokom pada, ali da ne isključuju mogućnost da se radi o ubistvu ili ubistvu iz nehata, a zatim je prokomentarisao rezultate obdukcije.

FRANCE



Please pray for the soul of Emile, a missing Catholic child who appears to now have been found dead



French satirical paper Charlie Hebdo repeatedly and ruthlessly mocked his disappearance because he was Catholic pic.twitter.com/1p4U8DRk5z