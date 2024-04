UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Odmor na safariju im se pretvorio u PAKAO: Razjareni SLON pojurio vozilo sa turistima i UBIO ženu! (VIDEO)

Slon je ubio 80-godišnju američku turistkinju u nacionalnom parku Kafue u Zambiji,a još jedna ženska osoba povređena je u napadu.

Grupa od sedmoro ljudi, šest turista i vodič, krenula je u subotu na safari iz kampa Lufupa. Oko 9:30 po lokalnom vremenu njihovo vozilo "neočekivano" je napala životinja.

Pojavio se snimak koji prikazuje zastrašujući trenutak kada slon juri za grupom turista. Vozilo sa turistima naglo se zaustavilo i u poslednjim sekundama snimka vidi se slon kako se približava. Vodič je počeo da viče: "Hej, hej, hej, hej!"

Tokom napada čulo se kako ljudi vrište. Slon je na kraju prevrnuo vozilo.

Druga turistkinja je zbog zadobijenih povreda hitno prebačena u privatnu medicinsku ustanovu, dok su ostali turisti dobili pomoć zbog lakših povreda.

An elephant at Kafue National Park charged at a safari truck killing one woman. Footage captured by one of the tourists on board shows the elephant chasing the vehicle for more than half a mile through the national park in Zambia



