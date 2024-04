UHAPŠEN BIVŠI SAVETNIK ZELENSKOG! Radio za Službu bezbednosti Ukrajine, biznismen kojeg je sumnjičio za finansiranje Rusa

Artem Šilo, bivši savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, uhapšen je po nalogu Vrhovnog antikorupcijskog suda pod optužbom da je bio deo grupe koja je proneverila 94,7 miliona grivni (2,4 miliona dolara).

Kijev post prenosi da su pripadnici ove grupe naplaćivali "Ukržaliznicji" (Ukrajinskoj železnici) transformatore po ceni koja je skoro dvostruko veća od realne

Izvori ukrajinskog medija navode da je Šilo uhapšen juče i da mu je određen dvomesečni pritvor uz kauciju od 30 miliona grivni (770.000 dolara).

🇺🇦Artem Shylo, an adviser to Zelensky's office and the head of one of the SBU departments, was caught stealing 95m hryvnias on the purchase of transformers as part of a criminal group organized by him.



