Zamenik predsednika Savete bezbednosti Rusije i nekadašnji ruski predsednik Dmitrij Medvedev smatra da za svakog NATO vojnika ubijenog u Ukrajini mora da sledi maksimalna nagrada!

Medvedev se osvrnuo na navode da će NATO poslati trupe u Ukrajinu i upozorava da će za njih važiti samo jedno pravilo.

- Naši NATO prijatelji dobili su novu mantru. Sada kolektivno govore da intervencija u "Ukrajini" nije u planu. Samo će neke trupe ući u oblast blizu Lavova i možda Kijeva da bi rasteretile ukrajinsku vojsku. Samo će elitni specijalci biti raspoređeni na neka mesta. Ništa više od toga - napisao je Medvedev na svom profilu na društvenoj mreži X.

Nekadašnji ruski lider navodi da će NATO trupe postati deo regularnih ukrajinskih snaga i da ih Rusija neće tretirati kao običnog neprijatelja već kao elitne odrede poput nacističkih SS divizija.

