JEZIVO NASILJE U FRANCUSKOJ: Troje maloletnika pretuklo DEVOJČICU pred školom, oglasio se i Makron!

Tužitelji su kasnije saopštili da se 14-godišnja Samara probudila iz kome, ali da je i dalje u teškom stanju.

Devojčica Samara (14) sa koledža Artur Rembo u Monpeljeu, u Francuskoj, pretučena je u utorak kasno popodne ispred škole naočigled svih prisutnih. Žrtva je preživela tešku traumu i u teškom je stanju.

Francuske vlasti su pokrenule hitnu istragu nakon što je troje tinejdžera pretuklo devojčicu i trenutno se osumnjičeni nalaze u pritvoru, a jedna uhapšena učenica je iz iste škole kao i žrtva.

Dodali su da je jedna od optuženih, 14-godišnjakinja iz iste škole, priznala da je pretukla žrtvu. Drugo dvoje uhvaćenih maloletnika imaju 14 i 15 godina. Majka žrtve Hasiba rekla je da je učenica iz škole maltretirala njenu ćerku dve i po godine jer se oblačila i ponašala previše slobodno za islam.

"Zapravo ne razumem zašto je to dete stalno napadalo Samaru, ali postoji neki razlog. Mislim da je to zbog toga što je Samara malo slobodnija od nekih učenika", rekla je majka, a prenosi The Guardian.

Majka smatra da je ta učenica glavni krivac za napad. Dodala je da je ranije na društvenim mrežama objavila fotografiju njene ćerke i pozvala na njeno silovanje, zbog čega je u junu 2023. godine godine bila suspedovana na dva dana iz škole.

Francuski predsednik Emanuel Makron izrazio je solidarnost s napadnutom devojkom, ali je pozvao na oprez pri donošenju zaključaka o okolnostima napada.

"U ovoj fazi istrage bih bio oprezan. Želim da se u miru utvrdi puna istina i da se tada donesu zaključci", rekao je francuski predsednik.