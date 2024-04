SUDAR DVA JAKA TALASA donosi ekstremne VREMENSKE NEPRILIKE: Evropi prete OLUJE SA TORNADOM

Šta se ovo dešava sa klimom u Evropi, pitaju se meteorolozi čuvenog italijanskog sajta za prognoziranje vremena "Il Meteo". Rekordni toplotni talasi i ovog vikenda pogađaju veći deo Starog kontinenta.

Afrički anticiklon u narednih nekoliko dana poslaće prvi intenzivni toplotni talas prema Pirinejskom poluostrvu, nakon čega će se ubrzano širiti ka Mediteranu, Italiji, i dobrom delu srednje Evrope, najavljuju italijanski meteorolozi.

Ovo će u svakom pogledu biti ekstreman događaj - očekuju se termalne anomalije do +18/20°C u poređenju sa onim što bi se očekivalo u ovo doba godine, posebno u Francuskoj i Nemačkoj. To bi moglo da se pretvori u maksimalne vrednosti temperature do 30°C u regionima kao što su Alzas, Il de Frans, Vestfalija i Rajnland.

Ovakve temperature bilo je teško zabeležiti čak i leti u pojedinim delovima Evrope, napominju iz "Il Metea".

Međutim, neće samo toplotni talas izazvati neugodnost.

Proširujući pogled na celu evropsku scenu, možemo videti kako će se od sledeće nedelje veliki depresivni centar, koji se napaja strujama koje se spuštaju sa Severnog pola, pozicionirati u blizini Ujedinjenog Kraljevstva. Iz tog razloga, od ponedeljka 8. aprila očekujemo talase lošeg vremena u Francuskoj, centralno-zapadnoj Nemačkoj, Belgiji i Holandiji.

Zbog veoma jakih kontrasta između različitih vazdušnih masa može doći do jakih oluja sa gradom i tornada, posebno između Vestfalije, Saksonije (Nemačka) i Valonije (Belgija).

Autor: