VRBOVALA DEČAKE PREKO INTERNETA, A ONDA JE BILA INTIMNA SA NJIMA: Alisa se predstavljala kao devojčica, policija je OVAKO privela

Žena sa Floride (23), optužena je za se*sualno zlostavljanje maloletnika. Alisa En Zinger iz Tampe na Floridi navodno se pretvarala da je 14-godišnja devojčica koja se školuje kod kuće kako bi mamila srednjoškolce i upuštala se sa njima u intimne odnose.

Zinger je uhapšena u novembru zbog više od 30 se*sualnih odnosa s učenikom starim 12 godina, ali veruje se kako je bilo još tinejdžera s kojima je činila isto.

Zinger je tako kontaktirala dečaka na Snepčetu i TikToku, pre nego što je navodno stupila u se*sualni odnos s njim, a u četvrtak je uhapšena i optužena za se*sualne zločine. Navodno su još četiri žrtve rekle da su navodno bile njena meta.

Optužena je za dve tačke "razvratnog i lascivnog zlostavljanja" i pet tačaka za "razvratno ili lascivno zlostavljanje" žrtve starosti između 12 i 15 godina. Dob za pristanak na se*sualne odnose na Floridi je 18 godina.

Sudski zapisi navode kako se Zinger izjasnila nevinom po svim optužbama.

