STIŽE KRVAVA KIŠA: Velika OPASNOST se nadvija nad Evropom!

Tri nova žuta vremenska upozorenja stupaju na snagu sutra.

Oluja "Ketlin" besni u Velikoj Britaniji od četvrtka, a meteorolozi najavljuju jak vetar, "krvavu kišu" i poplave tokom narednih dana.

Vremenski fenomen koji jezivo zvuči je zapravo kada kiša izgleda crveno ili braon, zbog prašine crvene boje ili čestica pomešanih sa vodom, koja često dolazi iz Sahare.

Nik Finis, meteorolog iz Njudera, rekao je: "Osećam se kao da smo kažnjeni od strane meteoroloških bogova. Posle "Ketlin", još jedna oluja će se dogoditi u ponedeljak."

Francuska nacionalna meteorološka služba nazvala je ovaj novi talas vlažnog i vetrovitog vremena "Pierik", koja donosi preteće oblake i nasilne oluje do 130 kilometara na sat, a u severnu Francusku će doći početkom ove nedelje.

Motorists hit by huge waves in Douglas, Isle of Man, on April 7 as Storm Kathleen entered the British Isles. Eyewitness video from the capital of the British Crown dependency showed traffic on the Douglas Promenade coastal road caught in the overtopping waves. pic.twitter.com/dpU5XGiodz