POGLEDAJTE TRENUTAK UŽASA U PAKISTANU! Novi bombaški napad: POGINUO jedan, ranjeno šest policajaca! (VIDEO)

Jedan policajac je poginuo, a šest je ranjeno danas u bombaškom napadu na džamiju nedaleko od Kvete, glavnog grada provincije Beludžistan u Pakistanu, saopštile su lokalne vlasti.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad u blizini Kvete, a šef lokalne policije Nasir Šah rekao je da policija još uvek sprovodi istragu.

U saopštenju ministra unutrašnjih poslova Mohsina Nakvija osuđuje se napad koji se dogodio dan nakon što je bombaš samoubica na motociklu ubio dve i ranio pet osoba u Huzdaru, okrugu u pokrajini Beludžistan, gde se poslednjih nedelja beleži porast ekstremističkih napada.

