'ZOMBI DROGA' STIGLA U EVROPU: Izaziva najveću zavisnost, a dileri je iz jednog razloga TAJNO MEŠAJU sa ovim

Istraživači s Kraljevskog koledža u Londonu objavili su izveštaj u kome upozoravaju da se ksilazin, sredstvo za smirenje životinja, pojavilo na ilegalnom tržištu droge u Velikoj Britaniji.

Ovaj narkotik, koji se često naziva ''zombi droga'' ili ''trank'', prodrla je na britansko tržište nakon što ga je, zbog problema koji izaziva u SAD, Bela kuća obeležila kao ''rastuću pretnju naciji''.

U većini slučajeva, dileri mešaju lek za smirenje sa jakim opijatima kao što su heroin ili fentanil sa ciljem da smanje sopstvene troškove i povećaju potražnju.



Ksilazin je prvi put primećen u Britaniji tokom obdukcije Karla Varburtona, koji je pronađen mrtav u svojoj kući u Solihalu u maju 2022.

Istraživači, predvođeni akademicima sa Kraljevskog koledža u Londonu, kažu da se opasnost po zdravlje "sada proširila na Ujedinjeno Kraljevstvo".

Zavisnici često razvijaju čireve na koži i infekcije na mestu ubrizgavanja i prethodno su rekli za Skaj njuz da ova mešavina opijata i ksilazina povećava njihovu zavisnost.

Istraživačica Kerojan Kouplend naglasila je da su nalazi zabrinjavajući budući da će, kako tvrdi, šira populacija ljudi koja konzumira narkotike, pored korisnika heroina, biti izložena šteti mešavine ksilazina i opijata.

'Takođe znamo da većina ljudi koji kupuju heroin neće nameravati da kupe ksilazin i ova kombinacija povećava rizik od predoziranja. Ksilazin je označen kao 'rastuća pretnja' za Sjedinjene Države i ova pretnja javnom zdravlju je sve veća zabrinutost za UK'', rekla je Kouplend.

Dr. Kouplend je pozvala vladu da uvede "jednostavne" mere za sprečavanje epidemije ksilazina, uključujući test trake i obaveštavanje zdravstvenih radnika o znacima upotrebe ksilazina.

Ona je takođe rekla da patolozi i mrtvozornici treba da zatraže toksikološko testiranje na ksilazin u relevantnim slučajevima da bi razumeli stvarnu učestalost ovog narkotika.

Uprkos rezultatima studije, ''Mandrake'' sa sedištem u Mančesteru, prva gradska ustanova za testiranje narkotika u Engleskoj, saopštila je da još nije otkrila ksilazin u uzorcima od 2022. do početka 2024.

"Svesni smo pretnje ksilazina i odlučni smo da zaštitimo ljude od pretnje koju predstavljaju ovaj lek i druge nedozvoljene sintetičke droge. Nećemo oklevati da delujemo kako bismo zaštitili javnost'', rekao je potparol vlade.

On je dodao da vlada planira da klasifikuje ovaj lek kao lek klase C, što znači da će se svako ko snabdeva ovom supstancom suočiti sa kaznom do 14 godina zatvora, novčanom kaznom ili oba.