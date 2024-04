KAFA MU JE MIRISALA ČUDNO, pa je postavio kamere i uhvatio ženu na delu - Ono što je htela da uradi, zaprepastiće vas

Žena iz Arizone i supruga radnika američkog vazduhoplovstva priznala je da je trovala svog muža tako što je sipala izbeljivač u mašinu za kafu.

Melodi Felikano Džonson je uhapšena u avgustu i optužena za pokušaj ubistva Robija Džonsona. Ona je podnela zahtev za razvod ali je i dalje živela sa njim dok proces nije finalizovan.

Robi je primetio da njegova kafa ima čudan ukus i počeo je da sumnja da pokušava da ga ubije kako bi podigla polisu životnog osiguranja.

Melodi je u ponedeljak priznala krivicu za dve optužbe za trovanje hrane ili pića, priznajući da je stavljala izbeljivač u kafu svog supruga 11. jula i 18. jula prošle godine.

Presuda će joj biti izrečena 10. maja i preti joj četiri godine zatvora.

Robi Džonson je instalirao niz skrivenih kamera u njihovoj kući, a snimak je objavio ABC News u petak.

Jedna kamera snimila je Melodi u vešeraju kako sipa izbeljivač iz velike flaše u malu posudu.

New surveillance video obtained in case of Arizona woman accused of trying to poison husband. @evapilgrim reports. pic.twitter.com/ljAid52Sq9