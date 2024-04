BRAJAN JE POGUBLJEN ZBOG UBISTVA SARE I NJENOG MUŽA - Pre smrti ostavio poruku, a njegov poslednji obrok zapanjio je sve

Država je pogubila Brajana Dorsija, osuđenika na smrt u Misuriju manje od 10 sati nakon što su mu guverner i Vrhovni sud Sjedinjenih Država uskratili pomilovanje.

Dorsi (52) umro je nakon injekcije jedne doze sedativa u državnom zatvoru u Bone Teru u utorak uveče.

Pre smrti, Dorsi je napisao poslednju izjavu: ‘Rečima nije moguće izraziti težinu svoje krivice i sramote.‘

Takođe mu je serviran poslednji obrok, koji je uključivao dva dupla čizburgera sa slaninom, dve porudžbine piletine, dve velike porudžbine pomfrita i picu sa kobasicom, feferonima, lukom, pečurkama i ekstra sirom, navodi se u saopštenju iz zatvora.

Republikanski guverner Majk Parson odbio je pomilovanje Dorsiju uprkos peticiji koja je sakupila izjave 72 sadašnja i bivša službenika zatvorske kazne koji su garantovali da je prošao adekvatnu rehabilitaciju.

Vrhovni sud Sjedinjenih Država je takođe odbio da ga zaustavi nakon što je odbio dve odvojene žalbe.

Kirk Henderson, jedan od Dorsijevih advokata, rekao je da je Dorsi 'proveo svaki dan u proteklih 18 godina pokušavajući da nadoknadi jedini čin nasilja' koji je počinio 2006.

Manji broj demonstranata okupio se neposredno pre pogubljenja u zoni u blizini zatvora.

It’s astounding that over 70 corrections officers have petitioned for #BrianDorsey AND have asked state officials to STOP 🛑 his scheduled execution! Unfortunately…we are not shocked that they have ignored this request! Have the elected officials forgotten who votes for them? pic.twitter.com/BjNQPAPps7