'ZAISTA SU PONIZILI IRAN' Da li će Teheran napasti Izrael i KAKO? Pretnje lete sa svih strana, ključa na Bliskom istoku, očekuje se udar

Nakon izraelskog vazdušnog udara na iranski konzulat u Damasku, situacija na Bliskom istoku dovedena je do tačke ključanja. Dok Amerika veruje da je napad Irana na Izrael neizbežan, Teheran preti “zlom režimu” kaznom.

U napadu na iranski konzulat u Damasku 1. aprila poginulo je 13 ljudi, uključujući komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) u Siriji i Libanu Mohameda Rezu Zahedija, njegovog zamenika i pet oficira koji su bili u pratnji. Zahedi je najistaknutija iranska meta koja je ubijena otkako je bivši američki predsednik Donald Tramp naredio atentat na generala IRGC Kasema Sulejmanija u Bagdadu 2020.

Izrael, međutim, nije rekao da li stoji iza napada, piše BBC.

Odnosi Izraela i Irana postali su zategnutiji nakon izbijanja sukoba Izraela i Hamasa 7. oktobra prošle godine, nakon čega su i jemenski Huti i libanski Hezbolah, saveznici Irana, počeli da izvode vazdušne napade na teritoriju Izraela. Izrael je, sa svoje strane, intenzivirao svoju vojnu kampanju protiv Irana i njegovih regionalnih zastupnika.

Ali samo gađanje konzulata je značajna eskalacija, jer se takvi objekti smatraju suverenom teritorijom nacija koje predstavljaju.

Iranian 🇮🇷 consulate in Damascus was bombed by Israel 🇮🇱 assassinating, Senior IRGC Commander, Mohammed Reza Zahedi. There are unconfirmed reports of 3 Iranian Generals killed.



Now who's the terrorist here?



Who's goading a full blown war in the Middle East? pic.twitter.com/CIOxI1iCJB — F I R A S (@firasshams1) 01. април 2024.

"Izrael mora biti kažnjen"

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, rekao je u sredu da je Izrael napravio grešku napadom u Damasku, ističući da "zli režim" treba da bude kažnjen za ono što je učinio, i da će tako i biti.

- Konzulati i ambasade bilo koje zemlje smatraju se tlom te zemlje. Kad napadnu naš konzulat, to znači da su napali naše tlo - rekao je on.

Više zvaničnika Teherana je unazad takođe zapretilo osvetom za napad.

Pretnje iz Irana naišle su na reakciju Izraela, čiji je ministar spoljnih poslova rekao da bi “napad Irana na Izrael sa sopstvene teritorije izazvao bi izraelski odgovor istom merom”.

"Ako Iran napadne sa svoje teritorije, Izrael će odgovoriti i napasti Iran", napisao je Izrael Kac na mreži "X" i tagovao Hamneija, prenosi Rojters.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je u petak da je Izrael spreman da odgovori ukoliko bude napadnut.

- Postavljamo jednostavan princip, ko god napadne nas, mi uzvratimo napad - rekao je Netanijahu prilikom posete floti aviona F15, a pretpostavlja se da je ovom izjavom aludirao na nedavne pretnje Irana, prenosi "Tajms of Izrael".

Israeli FM Katz to Iran’s Khamenei:



If Iran attacks from its territory, Israel will react and attack in Iran. pic.twitter.com/Y2r9BhWYOU — Clash Report (@clashreport) 10. април 2024.

"SAD veruju da je napad neizbežan"

Kako piše “Blumberg” SAD veruju da je veliki raketni ili napad dronovima Irana ili njegovih saveznika na Izrael - neizbežan.

Potencijalni napad, uz upotrebu visoko preciznih projektila, mogao bi da se dogodi u narednim danima, tvrde izvori i navode da napad na Izrael ne moraju nužno da dođu sa severa, gde se nalazi Hezbolah - saveznik zvaničnog Teherana u Libanu.

Izvori “Blumberga” ističu i da će, ukoliko dođe do napada, Izrael uzvratiti.

Strane diplomatske misije već pripremaju za potencijalne udare i da prave planove za eventualne evakuaciju svojih diplomata. U četvrtak je rusko Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo svojim državljanima da ne putuju u region Bliskog istoka.

"SAD će podržati Izrael u slučaju napada iz Irana"

Dok su SAD nedugo nakon napada u Damasku brzo obavestile Iran da američka administracija nije umešana i da nije imala unapred saznanja o tome – upozoravajući takođe Iran da ne napada američku imovinu - predsednik Džo Bajden je u četvrtak rekao da će SAD podržati Izrael u slučaju eventualnog napada Irana.

- Kao što sam rekao premijeru Netanjahuu, naša posvećenost bezbednosti Izraela protiv ovih pretnji od Irana i njegovih saveznika je gvozdena. Dozvolite da ponovim, gvozdena - rekao je Bajden.

I američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je preko telefona izraelskom ministru odbrane Joavu Galantu da će SAD stati uz Izrael protiv bilo kakvih pretnji Irana i njegovih zastupnika.

"Osveta bi mogla da se izvrši do petka"

Direktan udar Irana na Izrael jedan je od najgorih scenarija za koji se Bajdenova administracija sprema, jer bi to dovelo do brze eskalaciju ionako burne situacije na Bliskom istoku. Takav udar bi mogao da dovede do toga da se rat između Izraela i Hamasa proširi u širi, regionalni sukob – nešto što je Bajden dugo pokušavao da ga izbegne.

- Američki obaveštajci upozorili su izraelske lidere da bi Iran, od danas do petka (12. aprila), mogao da izvrši osvetničku akciju, koja bi značila ulazak tog regiona u negativnu spiralu rata koji može da preraste u regionalni rat – rekao je prošle nedelje analitičar Ivan Miletić.

Kako Iran mogao da napadne Izrael?

Profesor međunarodnih odnosa Londonske škole ekonomije Favas Gerdžes rekao je o napadu u Damasku da je ta eskalacija bila usmerena da pokaže svetu da je Iran “tigar od papira”. Udar je naneo značajan gubitak snagama Kuds, a stručnjaci kažu da su opcije Irana za osvetu za udar u Damasku možda ograničene.

- Iran nije sposoban za veliku konfrontaciju sa Izraelom s obzirom na svoje vojne sposobnosti i ekonomsku i političku situaciju. Ali, moraće da nađe odgovor za domaću javnost i da zaštiti svoju reputaciju među regionalnim saveznicima – rekao je BBC-u analitičar za Bliski istok Ali Sadrzadeh.

Gerdžes je rekao da je malo verovatno da će Iran direktno uzvratiti Izraelu, “iako je Izrael zaista ponizio Iran i okrvavio mu nos”. Umesto toga, Iran će verovatno pokazati “strateško strpljenje”, jer će mu prioritet biti drugi, važniji cilj – pravljenje nuklearne bombe.

- Iran akumulira moć, obogaćuje uranijum, napreduje. A velika nagrada za Iran zaista nije da pošalje 50 balističkih projektila i ubije 100 Izraelaca već da uspostavi strateško odvraćanje, ne samo protiv Izraelaca već i SAD – rekao je on.

Stručnjaci čak smatraju i da je malo verovatno da bi Hezbolah, grupa u Libanu koju podržava Iran i čiji arsenal prema Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS) broji oko 130.000 raketa i projektila, pokrenuo veliku eskalaciju protiv Izraela.

- Hezbolah ne želi da upadne u izraelsku zamku jer shvataju da Netanjahu i njegov ratni kabinet očajnički pokušavaju da prošire rat. Netanjahuova politička budućnost zavisi od nastavka rata u Gazi i njegove eskalacije na severne frontove sa Hezbolahom i čak samim Iranom – rekao je Gerdžes.

Stručnjaci smatraju da će Iran verovatno pokazati “simboličku” reakciju umesto da rizikuje direktan rat sa Izraelom, a ne mogu se isključiti ni sajber napadi. Kako je zaključio BBC, krajnju odluku o akcijama koje će Teheran da preduzme doneće vrhovni vođa Irana.

