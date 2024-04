PRVI SNIMCI IRANSKOG UDARA NA IZRAEL: Sve se USIJALO od dronova kamikaza - NEBO NAD BLISKIM ISTOKOM GORI (VIDEO)

Iran je tokom večeri lansirao desetine dronova kamikaza ka Izraelu.

Kako javljaju izraelski mediji pozivajući se na izraelske i američke obaveštajne podatke, desetine bespilotnih letelica lete iz Irana ka Izraelu.

#BREAKING 🔴

Now is Iran going to attack Israel?



Kuwait has announced to break all relations with Israel

It's means that the Middle East/Arab countries



Will turn into a WW3..?#Iranians #IranAttack #Israel #Iran #Iranian

Good night every one pic.twitter.com/wjMIOQXApK — مبشر عثمان کاہلوں (@Usman_946) 13. април 2024.

Prema procenama, potrebno je nekoliko sati da dronovi pređu takvu udaljenost, prenosi Times of Israel.

Izraelska vojska se hitno oglasila i, kako kažu, spremni su da se pozabave iranskim bespilotnim letelicama čim stignu.

Portparol IDF-a Danijel Hagari je rekao da se njihove snage bore da spreče letelice da prodru u teritoriju Izraela.

Iran launched UAVs from within its territory toward Israel a short while ago.



The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation. The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on a… pic.twitter.com/eEySouGVcN — Israel Defense Forces (@IDF) 13. април 2024.

Između ostalih, Jemen je zatvorio svoj vazdušni prostor, a kako se može videti na Flajt radaru, područje celog Bliskog istoka avioni obilaze.

Tokom večeri, 1. aprila, izraelske vazduhoplovne snage su pogodile zgradu iranskog generalnog konzulata u glavnom gradu Sirije Damasku. Ministarstvo odbrane Sirije je pojasnilo da je zgrada iranskog konzulata potpuno uništena u napadu.

Tada je, kako prenosi agencija Tasnim, pet ljudi poginulo, a povređenih je 12. Iranski ambasador u Siriji izjavio je da će Teheran odlučno odgovoriti na akcije Izraela.