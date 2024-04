IZRAEL PRESREO BALISTIČKI PROJEKTIL IZVAN ZEMLJINE ATMOSFERE? Misteriozna SCENA tokom masovnog iranskog napada (VIDEO)

Izraelska protivvazdušna odbrana bila je na teškim mukama da se suprotstavi masovnom napadu iranskih dronova i raketa!

Na jednom od snimaka navodno se vidi presretanje iranskog balističkog projektila izvan Zemljine atmosfere. Pojedini vojni blogeri navode da je projektil na toj visini mogao da obori izraelski sistem "Strela 3" ili pak brod američke mornarice stacioniran uz obalu Izraela koristeći antibalističke rakete SM-3.

- Ludi snimak na kome se vidi nešto što može biti presretanje iranske balističke rakete koje se dešava izvan Zemljine atmosfere - navodi se u objavi na društvenoj mreži X.

Crazy Footage from tonight showing what appears to be an Exo-Atmospheric Interception, an Interception which occurs Outside the Earth’s Atmosphere, of an Iranian Ballistic Missile over Israel; the Intercept was likely conducted by the Israeli “Arrow 3” Hypersonic Surface-to-Air… pic.twitter.com/yzjW7rtThK