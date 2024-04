DEVETOMESEČNA BEBA UMRLA U NAJSTRAŠNIJIM MUKAMA - Ono što joj je vaspitačica uradila u vrtiću ZGROZILO je sve! UZNEMIRUJUĆE (FOTO)

Vaspitačica je ubila devojčicu u Velikoj Britaniji tako što joj je okačila o vrat kesu sa pasuljem i tada čvrsto povila dete skoro dva sata, saopštio je sud.

Devojčica pronađena je modra u besvesnom stanju u vrtiću u Stokportu nakon što su njeni krici jednostavno ignorisani.

Devetomesečno dete je hitno prevezeno u bolnicu, ali mu nije bilo spasa i umrlo je kasnije tog dana.

Kvalifikovana medicinska sestra i vaspitačica Kejt Rouli (37) optužena je za ubistvo iz nehata i alternativnu tačku za okrutnost dece.

Porotnicima je rečeno da se Kejt iz nekog neobjašnjivog razloga suprotstavljala nesrećnoj devojčici danima pre njene smrti.

Čulo se kako detetu govori da "prestane da cvili" i ponavljala joj je da "ide kući" ako želi da plače.

Tužilac Piter Rajt je rekao: "Njeno neprijateljstvo prema devojčici je bilo koliko nelogično, toliko i uznemirujuće."

Devojčica je umrla je od kombinacije gušenja i patofiziološkog stresa u maju 2022.

Tužilac Rajt je rekao da je detetov položaj za spavanje bio očigledan recept za katastrofu nakon što je ostala nesposobna da diše pravilno.

