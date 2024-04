'SVIMA NAM JE SRCE SLOMLJENO' - Dečak bio u kući kada je buknuo požar, nije mu bilo spasa (FOTO)

Četvorogodišnji dečak podlegao povredama nakon što se njegov tata borio da ga spasi od požara koji je zahvatio kuću.

Itan Mejson je zadobio opekotine na 70 odsto tela i hitno je prebačen u bolnicu sa svojim ocem nakon požara na Vorington Roudu u ranim jutarnjim satima.

Njegov otac je juče preminuo od zadobijenih povreda - dok je mladi Itan bio u indukovanoj komi.

Međutim, policajci su sada otkrili da je i on izgubio život.

U saopštenju policije Velikog Mančestera stoji: „Četvorogodišnji dečak povređen u požaru kuće na Vorington Roudu u Viganu tokom vikenda sada je nažalost preminuo. Službe hitne pomoći reagovale su na izveštaje o požaru u kući u nedelju oko 2.30 časova. 14. april 2024.

