PRVI SNIMCI SA MESTA DRAME U PARIZU: Policija na terenu blokirala ulice (FOTO/VIDEO)

Policija u Parizu uhapsila je muškarca koji je prethodno, kako se sumnja, pretio da će se razneti u iranskom konzulatu u Parizu.

Na snimcima sa lica mesta drame vidimo da je oblast Trokadera ograđena od strane policije.

🚨🇮🇷🇫🇷 SUICIDE BOMBER HAD "FAKE BOMBS" AT IRANIAN CONSULATE IN PARIS French prosecutors have reported that the individual who stormed into the Iranian consulate in Paris acted alone, was born in Iran, and was carrying fake bombs. pic.twitter.com/dM6VzTQDrd

Saopštava se da je, po nalogu prefekta pariske policije, doveden specijalni policijski odred BRI, koji se poziva u slučaju povećanog bezbednosnog rizika. Konkretno, ove jedinice su bile uključene u terorističke napade u Parizu u novembru 2015.

Svedok je, kako se navodi, primetio čoveka u bombaškom prsluku kako ulazi u zgradu konzulata oko 11 sati.

🇮🇷🇫🇷 A man wearing a bomb vest has barricaded himself in the Iranian embassy in Paris, and is threatening to blow himself up



French police have set up a security perimeter around the embassy, and the counter terrorist police have now arrested the man who threatened… pic.twitter.com/Kc39ThwF4e