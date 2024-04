HOROR NA PROSLAVI DEČIJEG ROĐENDANA: Pijana žena džipom uletela u salu, gazila sve pred sobom, poginuli brat i sestra (FOTO+VIDEO)

Brat i sestra su poginuli kad je džip uleteo u salu gde se održavala proslava dečijeg rođendana u američkom gradiću Njuportu.

Kancelarija šerifa okruga Monro navodi da je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 15 sati povređeno još 15 mališana i odraslih od kojih je devet hospitalizovano u teškom stanju.

Šerif Troj Gudnou je rekao da su poginuli osmogodišnja devojčica i njen petogodišnji brat.

Na jednom snimku vidi se kako terenac velikom brzinom udara u salu kluba "Labud" koji se nalazi u lokalnoj marini.

Zvaničnici su rekli da se žena (66) zabila u zgradu i da je terenac gazio sve pred sobom osam metara pre nego što se zaustavio.

Multiple agencies in Monroe County are working a vehicle into a structure at the Swan Boat Club in Newport. Multiple people are injured including children. Several Life Flight helicopters are responding to transport the most critically injured.



Map: https://t.co/lMd3ZgAQyq pic.twitter.com/ii6zNnkSXx