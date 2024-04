HOROR U PENSILVANIJI! Policajac (28) silovao bebu (1): Slomio joj kost, a onda rekao da je ujeo pas (VIDEO)

Policajac iz Pensilvanije i vojni veteran Stiven Kajl Cugini (28) silovao je 13-mesečnu bebu, a prilikom ispitivanja u policiji tvrdio je da je dete izujedao porodični pas! On je optužen za silovanje i teški napad, a zadržan je iza rešetaka uz kauciju u iznosu od 200.000 dolara.

Istragu je vodila jedinica za kriminalne istrage "Lykens", koja je reagovala nakon izveštaja da 13-mesečno dete ima teške povrede. Prema krivičnoj prijavi dete je zadobilo prelom obe potkolenične kosti na levoj nozi, kao i druge povrede koje ukazuju na seksualno zlostavljanje. Cugini je prvo tvrdio da je za bebine povrede kriv osip od pelena, pad kao i to što ju je izjedao porodični pas.

Police report that Officer Steven Kyle Cugini was arrested without incident on Tuesday following an investigation led by the Pennsylvania State Police Lykens Criminal Investigation Unit. https://t.co/6g9tEe3fuc