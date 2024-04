TUGA! Umro američki novinar Teri Anderson - Sedam godina bio talac u Libanu

Američki novinar Teri Anderson, koji je bio talac skoro sedam godina u Libanu tokom građanskog rata u toj zemlji, umro je u 76. godini.

Anderson je umro juče u Njujorku u svom domu.

Bio je glavni dopisnik američke agencije AP za Bliski istok kada su ga 1985. godine oteli islamski militanti tokom libanske talačke krize, prenosi Bi-Bi-Si.

"Nikad nije voleo da ga zovu herojem, ali svi su nastavljali da ga tako zovu. Iako je život mog oca bio obeležen ekstremnom patnjom u periodu dok je bio zarobljen, on je našao mir u poslednjim godinama", rekla je njegova ćerka Sulom Anderson.

Dodala je da bi Teri Anderson više voleo da bude upamćen po svom humanitarnom radu u Fondu za vijetnamsku decu, Komitetu za zaštitu novinara i po pomoći ratnim veteranima beskućnicima.

