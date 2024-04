JAK ZEMLJOTRES POGODIO TAJVAN: Udar od 5,7 stepeni Rihterove skale

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Tajvan, prenosi EMSC.

Epicentar zemljotresa bio je 99 kilometara od milionskog grada Taičunga.

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara.

