Tinejdžerka nije rekla roditeljima da je UJEO PAS, umrla dva meseca kasnije: Ovo su njene poslednje reči

Trinaestogodišnja devojčica Jamajka Star Seraspe umrla je od besnila dva meseca nakon ujeda psa lutalice, koje nije prijavila roditeljima jer se plašila da im kaže istinu.

Tinejdžerka se vraćala kući 9. februara iz škole u ​​okrugu Tondo, Manila, na Filipinima, kada ju je ugrizao pas lutalica. Umesto da odmah zatraži medicinsku pomoć, ona je odlučila da laže roditelje i prećuti šta se zapravo desilo. Zato im je rekla da se ogrebala o metalnu žicu jer se plašila njihove reakcije ako kaže da ju je ujeo pas.

Tek dva meseca kasnije, kada su joj se javili ozbiljni simptomi, uključujući temperaturu, bolove u leđima, umor i poteškoće sa pijenjem vode, priznala je svojoj mami Rozelin Saraspe šta se dogodilo.

Devojčica je primljena u bolnicu San Lazaro 5. aprila, gde su medicinske sestre morale da je vežu, kako bi joj obuzdali udove jer je bila nemirna i stalno skakala po krevetu.

Bespomoćna majka rekla je da je "osećala kako joj srce slomljeno" dok je gledala kako njeno najmlađe dete slabi, peni na usta, pre nego što je preminula 6. aprila.

"Ne mogu da prihvatim smrt Jamajke. Teško je jer nam je tako iznenada oduzeta. Rekla mi je da ne može da pije vodu. Rekla je da veruje da ima besnilo jer ju je u februaru ujeo pas. Pitala sam zašto mi nije odmah rekla. Stalno se izvinjavala. Rekla sam joj da nisam ljuta na nju, ali mogli smo da vodimo kod doktora na vreme. Kada me je pitala da li će umreti, uplašila sam se", rekla je majka.

Ožalošćena majka je rekla da se prvi put zabrinula kada je Jamajka 4. aprila dobila temperaturu i bolove u leđima, za koje je prvobitno mislila da su posledica menstruacije ili infekcije urinarnog trakta.

Groznica je popustila sledećeg jutra, ali se vratila punom snagom pre podneva, kada je prebačena u bolnicu.

Izveštaj obdukcije pokazao je da je umrla od encefalitisa, koji je skoro uvek fatalan kada se prvi simptomi pojave.

"Drugim roditeljima imam da kažem: 'Budite svesni ako se vaše dete ponaša čudno'. Učite svoju decu da ozbiljno shvataju ogrebotine mačaka i ujede pasa i da to odmah kažu odraslima. Besnilo nije šala. To je fatalno. Ne shvatajte to olako, da bi drugi izbegli ono što je moja ćerka doživela. Vlasnicima kućnih ljubimaca bih poručila da budu odogovorni za svoje životinje. Uverite se da su vakcinisani kako ne bi naneli štetu drugim ljudima. Uprkos svemu, ponosna sam na svoju ćerku jer se trudila da bude hrabra tokom iskušenja", rekla je majka.

Jamajka je posvedočila o svojim poslednjim danima u srceparajućim porukama na društvenim mrežama.

"Zapravo, znam da imam besnilo. Jednostavno nisam mogao da kažem mami jer nisam želeo da bude razočarana. Toga dana moja mama je mislila da imam nešto drugo. Nisam ni ja bila sigurna šta je. Radila sam dosta istraživanja o besnilu, ne mogu da prihvatim da sam bolesna. Prekasno je da se vakcinišem", napisala je devojčica.

"Teško mi je bilo da dišem. Počela sam da pretražujem na Jutjubu ljude koji su zaraženi besnilom. Bože, ta deca… Oni će bukvalno umirati polako i bolno, a hidrofobija koju su doživljavali je ista kao i moja. Ne mogu da verujem da bi tinejdžer poput mene ovo doživeo. Ako budem hospitalizovana, samo me stavite u komu umesto da budem svesna bolova. Zaista će mi nedostajati moji najmiliji. Volim ih. Ovo je moje poslednje zbogom. Samo zapamti: ja ću ostati pored tebe bez obzira na sve", objavila je.

"Razlog zašto sam ovo napisala jeste da ostavim podsetnik na to kako se ova bolest lako prenosi. To je sve. Zbogom, svete", dodala je Jamajka.