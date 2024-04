FORENZIČAR UPOREDIO LEGIJU I MISTER X-A! Mediji tvrde da je Ulemek ubica, a evo šta kaže stručnjaci

Poznata voditeljka BBC-a, Džil Dando, ubijena je 1999. godine na pragu svoje kuće u Londonu. Tadašnji mediji su navodili tvrdnje da su u njenu likvidaciju bili uključeni i Srbi.

Žena koja je videla muškarca kako beži sa mesta ubistva novinarke Džil Dando prepoznala je na fotografiji komandanta nekadašnje JSO Milorada Ulemeka Legiju, a ovu vest britanskih medija komentarisao je forenzičar Časlav Ristić, koji je rekao da njih dvojica imaju više razlika nego sličnosti.

"Fotografija osumnjičenog muškarca nije čista, ali ono što se može zaključiti jeste da Legija ima šiljastiji nos, dok traženi čovek ima prćast. Ni uši im nisu iste, Legijine su krupnije i priljubljenije uz glavu, dok su njegove klempavije", rekao je forenzičar.

Takođe, naveo je i da na osnovu ovih fotografija može da zaključi da Legija ima uvučeno čelo, dok je osumnjičenom istureno.

"Legija ima veće rastojanje između obrva, ima jače obrve, brada mu je široka, a kod osumnjičenog muškarca je tanja", dodao je Časlav. Jedinu sličnost koju je uočio jesu kosa i usta.

Britanski ekspert za poređenje lica Emi Polito pronašao je niz sličnosti između "čoveka Iks“ sa fotografije sa nadzorne kamere i Milorada Ulemeka Legije, koji se nalazi u zatvoru gde služi kaznu u trajanju od 40 godina.

