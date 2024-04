TUGA! Preminula devojčica rođena iz utrobe MRTVE majke: Cela porodica POGINULA u izrealskom vazdušnom NAPADU!

Stanje joj se iskomplikovalo u četvrtak kada je zadobila ozbiljne probleme sa disanjem.

Devojčica, koja je rođena carskim rezom nakon što je njena majka ubijena zajedno sa suprugom i starijom ćerkom, preminula je u bolnici u Rafi.

Sabrin al Sakani rođena je hitnim carskim rezom nakon što je njena mama zadobila fatalne povrede u napadu na Rafu.

Usred haosa u bolnici, lekari su uspeli da reanimiraju bebu koja nije bila dobro ni kada se rodila, ali je uspela da preživi.

Međutim, stanje joj se juče iskomplikovalo kada je zadobila ozbiljne probleme sa disanjem.

Umrla je u četvrtak, a kako mediji prenose, biće sahranjena pored majke po kojoj je dobila ime.

