KANAĐANIN UMRO NA KUBI, NJEGOVO TELO ZAVRŠILO U RUSIJI Porodici stigla potvrda i putne isprave, ali posmrtni ostaci nisu bili njegovi

Telo Kanađanina Faraža Žaržura (68) koji je preminuo tokom odmora na Kubi na kraju je stiglo u Kanadu, pošto je prethodno greškom poslato u Rusiju, potvrdila je danas njegova porodica.

Ćerka preminulog, Mirijam Žaržur rekla je za "CTV Njuz" da su ona i njen brat identifikovali telo svog oca nakon što su dobili dokaz od kanadske vlade. Ona je takođe potvrdila da je kubanska vlada vratila porodici 10.000 dolara koje su platili da bi im bilo isporučeno telo oca.

- Nije nam dobro. Novac nam ništa ne znači zbog onoga što se dogodilo - rekla je Mirijam.

Faraž Žaržur, 68-godišnji kanadski državljanin sirijskog porekla, umro je od srčanog udara na plaži u letovalištu Varadero 22. marta, a nedeljama kasnije porodici je isporučeno telo dvadesetogodišnjeg istetoviranog ruskog državljanina.

Kanadski konzulat na Kubi prethodno im je savetovao da se odmah vrate u Kanadu i da stupe u kontakt sa tamošnjim vlastima, kao i da uplate 10.000 kanadskih dolara za prevoz tela. Nakon toga su čekali nekoliko nedelja, a da nisu imali nikakve informacije od kanadskih vlasti o tome gde se nalazi Žaržurovo telo.

