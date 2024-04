ONA JE STOGODIŠNJA BEBA! Misle da je dete, a ona 101 GODINU - suočava se sa ogromnim problemima

Žena koja je letela iz Čikaga za Market u Mičigenu ostala je u potpunom šoku ove nedelje, nakon što su pomislili da je - beba.

Patriša (101), se ukrcavala na let sa svojom kćerkom Kris, kada ju je zaustavilo kabinsko osoblje. Očekivali su da će imati samo godinu dana, pa je zbog greške u sistemu rezervacija Ameriken erlajnsa došlo do bizarne situacije.

Patriša, koja nije želela da obelodani svoje prezime, rođena je 1922. godine, a ne 2022. godine. To je izgleda nešto što kompjuterski sistem nije mogao da prihvati.

U razgovoru za BBC, koji je bio svedok zabune, rekla je: 'Bilo je smešno što su pomislili da sam samo malo dete, a ne da sam starica!' za BBC.

Nažalost, ovo nije prvi put da se bivša medicinska sestra našla u neprijatnoj situaciji.

Meet Patricia, the 101-year-old traveler who keeps getting mistaken for a baby by American Airlines' booking system! Despite the mix-up, she's spreading smiles and charming airline staff with her delightful spirit.



Read full article: https://t.co/iMadumPmhW pic.twitter.com/JsM8RKi0eC