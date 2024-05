UBIO ČOVEKA PA MU POJEO UHO I OČNU JABUČICU: Detalji monstruoznog zločin lede krv u žilama, a posle njegovih reči nastao je TAJAC (VIDEO)

Pomahnitali kanibal Kolin Ček (29) uhvaćen je kako jede meso sa lica muškarca nakon što mu je pojeo uho i očnu jabučicu. Prethodno ga je usmrtio na parkingu 7-Eleven u Las Vegasu, saopštila je policija.

Ček (29) je optužen za ubistvo nakon što ga je policija pronašla u krvavoj odeći kako kleči iznad unakažene glave svoje žrtve u Las Vegasu.

Beskućnik je policiji priznao da je „koristio zube da jede žrtvinu očnu jabučicu i uho“, navedeno je u izveštaju o hapšenju kanibala.

"Delovao je paranoično"

Ček je juče izveden pred sud u Las Vegasu, gde je pravio bizarne izraze lica, a njegov advokat je tvrdio da je “previše lud da bi mu se sudilo”.

Svedoci su u nedelju u 4.44 ujutru pozvali hitnu pomoć nakon što su videli Čeka kako ruši čoveka, identifikovanog kao Kenet Braun na zemlju. On je „lupao Braunovom glavom o beton, delovao je paranoično, vrištao je i vikao, i unezvereno hodao“.

Policija je navela da je Ček ubio Brauna tako što je više puta udario njegovom glavom o beton. Nesrećni čovek preminuo je usled teških povreda glave.

Las Vegas Sicko 'caught chomping on a dead victim's EYEBALL' is seen for the first time - as grisly details of attack are revealed https://t.co/ax1zzbgZpV pic.twitter.com/pcUpp3hKKl