UGUŠILI SE U KANALIZACIJI: Tragedija u Italiji, izvučeno 5 tela iz mulja! Radnici napravili KOBNU GREŠKU (VIDEO)

Pet radnika je preminulo dok se jedan nalazi u teškom stanju nakon udisanja otrovnih isparenja tokom radova na održavanju kanalizacionih sistema u Palermu!

Italijanski mediji navode da su se trojica radnika spustila u 5 metara dubok šaht pored državnog puta da bi radili na održavanju drenaže u kanalizaciji u blizini vinarije u Kasteldači.

Nekoliko koraka kasnije, međutim, izgubili su svest i pali.

Ne znajući šta se dogodilo, za njima su krenula još dvojica kolega, kojima je takođe pozlilo. Šesti radnik je primetio šta se dešava i krenuo da silazi u šaht da im pomogne, međutim, osetio je miris gasa i izašao na površinu. Nalazi se u teškom stanju.

❌️ #Palermo, intervento #vigilidelfuoco dalle 14 a Casteldaccia per un incidente in un impianto di depurazione delle acque reflue: soccorso 1 operaio in stato di incoscienza e affidato ai sanitari, 1 rimasto illeso. Recuperati i corpi privi di vita di altri 5 [#6maggio 16:00] pic.twitter.com/Pq6M27pOsj