TORNADO NOSI SVE PRED SOBOM! Meteorolozi ZGRANUTI: Uništiće CEO GRAD! (VIDEO)

Vreme se nikako ne smiruje na području država u središnjem SAD-u, koje je i inače poznato po razornim tornadima. Ali ovogodišnja sezona tornada zaista je nešto posebno jer su primećeni neobični vrtlozi koji neočekivano menjaju smer ili prelaze vlastite putanje i tako isto područje pogađaju dva puta što se događa vrlo retko.

Najnovija vest stiže iz države Oklahome gde je snimljen tornado širok 1,6 kilometara. Ne treba niti napominjati da je ‘čudovište‘ uzrokovalo ogromnu štetu. Vetrovi su duvali brzinom od 250 kilometara na sat.

I was sent this video by Barnsdall, Oklahoma resident @CalebEaves9 as the tornado entered town. He says his family is okay but much of the town is being evacuated because of gas leaks. They appreciate prayers for the town. #barnsdall #tornado @NWSNorman pic.twitter.com/PnBgiqQoOm