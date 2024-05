Alma i deca su možda ubijeni? Albanski novinar izneo uznemirujuće detalje slučaja koji je šokirao region

Veruje se da je Alma Arazi utopila sebe i svoju troje maloletne dece skočivši s njima u reku Bojanu, ali albanski novinar Dritan Laci tvrdi da treba istražiti i moguće ubistvo, piše VoxNews.

U emisiji "Albanski život" Laci je iznio nekoliko sumnji, navodeći da je njen suprug imao veze sa bandama u Skadru.

Rekao je da žene koje se plaše da prijave nasilje zbog toga što je njihov suprug "jak čovek u gradu" mogu isto prijaviti u drugom gradu. Takođe je rekao da je čak i u ovom slučaju, Almin usprug Ergis Arazi bio "jak" u Skadru i povezan sa bandama.

Prema njemu, treba rasvetliti poslednji razgovor koji je Alma imala sa sestrom svoje snaje, supruge brata svog muža. Takođe, Laciju je sumnjiva i činjenica da su se događaji odigrali u poslednjih četiri dana, u vreme kada je iz zatvora izašao Ergisov brat.

"Treba istražiti i ubistvo u ovom slučaju. Treba videti, jer su poslednji snimci na ulazu u reku Bojanu i tamo su dva naselja, jedno u koje ulaziš u most i jedno koje izlazi na reku i oba imaju kamere. Činjenica da su šipke mosta metar i po visoke i da bi ribar morao da se popne do mosta da baci mrežu, kako je to uspela sama majka sa troje dece... kako je ti uradila. Trebalo bi istražiti u dva pravca i ne smemo zaboraviti da se događaji odvijaju u poslednja četiri dana kada je iz zatvora izašao Ergisov brat. Postoje neki tragovi koje treba pogledati, kao i zašto je poslednji put srela sestru svog muža", izjavio je novinar.