Kralj Čarls u emotivnom razgovoru otkrio koje posledice trpi zbog lečenja raka, izbugio čulo ukusa

Britanski vladar kralj Čarls Treći potvrdio je da je izgubio čulo ukusa u vrlo emotivnom razgovoru sa jednom vojnim veteranom koji je zbog kancera testisa podvrgnut hemioterapiji.

Kako je preneo "Dailymail", britanski monarh koji ima 75 godina, posetio je muzej vazduhoplovstva u Hempširu, danas popodne.

On je razgovarao sa Aronom Maplebekom, vojnim veteranom, koji je prošle godine podvrgnut hemioterapiji usled kancera testisa i tada je monarhu rekao da je izgubio čulo ukusa.

Britanski vladar mu je uzvratio da se isto dogodilo i njemu. Bakingemska palata još nije potvrdila detalje lečenja kralja Čarlsa Trećeg. Iz palate nije saopšteno ni od koje vrste opake bolesti boluje vladar.

