HOROR U BEČU: Devojčicu (13) silovalo 17 migranata, sad je ismevaju na sudu: Isplivale poruke s Instagrama, ona tvrdi da su lažne

Na sudu u Beču počelo je suđenje osumnjičenim migrantima za silovanje devojčice Mije (13).

Nju su prošle godine silovala 17 migranata (uzrasta između 13 i 19 godina).

Na poslednjem ročištu, advokat jednog od osumnjičenih priložio je navodne fotografije sa porukama sa društvene mreže Instagram. Na pomenutim fotografijama Mia navodno priznaje da je dobrovoljno pristala na odnos sa mladićima i da je tužbu protiv njih podnela zbog pritiska majke.

Mijin advokat Saša Flac rekao je da su te poruke lažne.

"Sumnjamo da je jedan od počinilaca napravio lažan profil na Instagramu da bi se spasio odgovornosti", rekao je advokat.

Devojčica je osumnjičene upoznala u parku. Oni su je u isto vreme više puta zlostavljali i snimali na parkingu, stepeništu i stanu.

"Znaš da sam silovana, prijavila sam to. Ali, stvar je u tome da sam to želela. Rekla sam tim momcima da imam 16, a ne 13 godina. Majka me je primorala da to uradim jer ona mrzi strance. Ništa mi nisu uradili", glasile su navodne poruke.

Mija je tokom suđenja ispričala da ona nikada nije napisala, kao i da je laž da njena majka mrzi strance.

Suđenje će se nastaviti u narednim danima.